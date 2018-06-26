Йоханнесбург, ЮАР, 27 июня, 2018, 01:17 — ИА Регнум. В Йоханнесбурге (ЮАР) прошел форум гражданского общества стран-участниц объединения БРИКС, сообщает 26 июня Синьхуа.

Cflm001 Страны — члены БРИКС

Более сотни представителей различных НКО из стран БРИКС и ряда других развивающихся стран обсудили перспективы БРИКС и его повестку до 2063 года, в которую включены традиционные вопросы глобальной проблематики — толерантность, гендерное равноправие, глобальные климатические изменения. Отдельной темой прозвучали перспективы и проекты Нового банка развития БРИКС (NDB).

Напомним, что NDB, учрежденный в 2014 году, занимается финансированием проектов в сфере инфраструктуры и устойчивого развития. Штаб-квартира банка располагается в Шанхае.