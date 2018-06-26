Москва, 27 июня, 2018, 01:26 — ИА Регнум. Московский парк «Зарядье» попал в шорт-лист архитектурной премии Всемирного фестиваля архитектуры (WAF), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter.

Mos.ru Парк «Зарядье»

Мэр Москвы отметил, что эту премию также называют «архитектурным оскаром», и подчеркнул, что ранее парк уже был признан одним из лучших ландшафтных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, компания MR Group планирует построить около парка «Зарядье» комплекс элитного жилья.