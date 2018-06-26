Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 01:10 — ИА Регнум. Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона почувствовал себя плохо на трибуне стадиона в Санкт-Петербурге после встречи сборных Аргентины и Нигерии, передаёт «Матч ТВ».

Cadaverexquisito Диего Марадона. Граффити в Буэнос-Айресе

Как сообщается, 57-летний экс-форвард сборной Аргентины не смог без посторонней помощи покинуть своё место в VIP-ложе. В ресторане Марадоне дали воды и постарались привести его в чувство.

Ранее, напомним, неоднозначную реакцию поклонников футбола вызвал неприличный жест, продемонстрированный Марадонной после того, как аргентинцы забили второй гол в ворота сборной Нигерии.

Матч последнего тура группового этапа ЧМ-2018 между Аргентиной и Нигерией завершился со счётом 2:1. Сборная Аргентины вышла в плей-офф чемпионата со второго места в группе D и встретится в 1/8 финала с командой Франции.