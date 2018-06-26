Брюссель, 27 июня, 2018, 00:52 — ИА Регнум. НАТО представило новую стратегию военно-воздушных сил, в соответствии с которой ВВС объявляются «основной составляющей военного потенциала» альянса и должны быть выведены на новый уровень боевой готовности. Соответствующий документ опубликован 26 июня на официальном сайте НАТО.

Defence.gov Боевые самолёты ВВС НАТО

Согласно новой стратегии, ВВС стран альянса должны иметь возможность вести боевые действия во любых районах и условиях, включая сильно защищённое воздушное пространство, и быть готовыми «ко всем возможным непредвиденным обстоятельствам».

В частности, в документе отмечается «растущая роль кибернетических и космических средств». При этом указывается, что кибер-средства и современные средва ПВО способны оказывать влияние на воздушные операции Севроатлантического альянса.

В связи с этим подчёркнуто, что впервые со времён окончания холодной войны военно-воздушные силы НАТО должны быть способны обороняться от «любого равного противника».

Отмечается также, что в поддержке ВВС должны быть активнее задействованы специальные силы, морские и кибер-подразделения для предоставления военно-воздушным силам всей необходимой разведывательной информации.

Как отмечается в сообщении, принятая стратегия является первой в своем роде со времени основания НАТО в 1949 году.