Вашингтон, 27 июня, 2018, 00:42 — ИА Регнум. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться в столице Финляндии Хельсинки, сообщает The Politico со ссылкой на источник в Белом доме США.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Издание отмечает, что Хельсинки может быть выбран как место проведения встречи по причине того, что находится в нейтральной стране близко к России, и Путин сможет вернуться в Москву к финалу чемпионата мира по футболу — 2018. Собеседник издания также подчеркнул, что несмотря на отсутствие официальных заявлений, в Белом доме «все готовятся к встрече, как если бы она проходила в Хельсинки».

Как сообщало ИА REGNUM, австрийские СМИ сообщали о возможном проведении встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 15 июля в Вене.