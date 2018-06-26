Асунсьон, 27 июня, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Бывший президент Парагвая Орасио Картес, досрочно ушедший в отставку в конце мая, заявил, что отозвал поданное им в национальный конгресс прошение о сложении с себя полномочий. Соответствующее сообщение он разместил 26 июня в своём микроблоге в Twitter.

Agencia de Noticias ANDES Орасио Картес

«Я с большим сожалением наблюдаю, что некоторые законодатели не хотят чтобы народная воля, выраженная 22 апреля (выборы президента страны — ИА REGNUM ), была исполнена, потому я отзываю своё прошение об отставке с поста главы республики», — написал Картес.

Своё сообщение экс-президент сопроводил снимком подписанного им документа от 26 июня.

Напомним, в конце мая Орасио Кортес принял решение об отставке за три месяца до окончания своего президентского срока. В выборах 22 апреля Кортес не участвовал, заявив о намерении занять в дальнейшем должность сенатора. Победу на выборах одержал выдвигавшийся от правящей консервативной партии «Колорадо» Марио Абдо Бенитес. В середине июня Бенитес посещал Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным уже в качестве нового главы Парагвая.

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