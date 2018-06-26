Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 00:25 — ИА Регнум. Аргентинская сборная в игре с командой Нигерии чувствовала себя в Петербурге как дома. Об этом заявил главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские фанаты перед матчем

Действительно, стадион «Санкт-Петербург» был под завязку забит практически исключительно болельщиками латиноамериканской команды.

«Хочу поблагодарить наших прекрасных болельщиков. Такое ощущение, что почти дома играли, в Аргентине. Это толкало нас вперед, мы чувствовали эту поддержку. Люди приехали издалека, и, к счастью, мы отплатили им сторицей», — сказал Сампаоли.

По его мнению, Аргентина играла лучше Нигерии, хотя Сампаоли похвалил многих африканских игроков, заявив, что из этой сборной вырастет отличная команда.

«После пенальти мы начали нервничать. На нас давило, что мы не пройдем. Мы счастливы. Сердцем играли», — сказал наставник сборной Аргентины.