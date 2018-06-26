София, 27 июня, 2018, 00:07 — ИА Регнум. Народное собрание Болгарии второй раз за период председательства страны в Европейском союзе рассмотрит вопрос о вотуме недоверия правительству под руководством Бойко Борисова. Заседание парламента, посвящённое данной теме, назначено на 29 июня.

Ian Burt Красная карточка

Инициатива о вотуме недоверия кабинету министров была вновь внесена главной оппозиционной силой в стране — Болгарской социалистической партией. О намерении поддержать социалистов заявило также «Движение за права и свободы», представляющее интересы турецкого этнического меньшинства.

На этот раз основанием для вотума оппозиция назвала неуспешную политику правительства в сфере безопасности, в том числе по борьбе с контрабандой и защите границ от нелегальных мигрантов, а также отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией. Кроме этого, БСП обвиняет кабинет Бойко Борисова в ведении кулуарных переговоров с лидерами ЕС, наносящих, по мнению оппозиции, ущерб национальным интересам Болгарии.

В правящей партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») отвергают все обвинения социалистов, заявляя, что критика правительства призвана отвлечь внимание болгарской общественности от положительных оценок председательства страны в Евросоюзе, полученных от Совета ЕС.

Так или иначе, инициатива о вотуме недоверия правительству страны имеет мало перспектив. Для вынесения положительного решения потребуются голоса по меньшей мере 121 из 240 депутатов Народного собрания, тогда как у Болгарской социалистической партии и «Движения за права и свободы» вместе набирается лишь 105 голосов. Остальные политические силы уже заявили, что выступят в поддержку действующего кабинета министров.

Напомним, в предыдущий раз вотум недоверия правительству Болгарии был инициирован оппозицией в январе этого года — в первые недели председательства страны в Европейском союзе, которое истекает 30 июня. Социалисты заявили о провале работы правительства в сфере борьбы с коррупцией, в том числе при государственных закупках, в здравоохранении, строительстве и других сферах. Депутаты правительственной коалиции тогда обвинили оппозицию в пиаре на данной проблеме, инициатива не нашла поддержки большинства депутатов.

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