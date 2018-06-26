Киев, 27 июня, 2018, 00:08 — ИА Регнум. Украинские СМИ стыдливо отворачиваются от проблемы неонацистского насилия, повторяя мантру «это кремлевский фейк!», сказано в редакционном материале телеканала «Громадське», опубликованном 25 июня на сайте канала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая украинская нация

«Не мы ли говорим, что правые движения — радикальные, но настоящие патриоты, и заверяем, что если бы не они, Украина уже четыре года существовала под контролем Российской Федерации. Не мы ли сами продолжаем заигрывать с теми, кто ходит на дискуссии и кинопоказы с битами, ножами и газовыми баллончиками, предоставляя площадку нападающему рядом с жертвой? Не мы ли продолжаем подменять понятия консерватизма и откровенного человеконенавистничества?», — сокрушаются представители майданного СМИ.

Напомним, 21 июня в Киеве возле управления патрульной полиции города неонацисты облили неизвестным веществом журналистку Антонину Белоглазову, сотрудничающую с известным блогером Анатолием Шарием. Позже, в эфире телеканала «Всемирно-броварское телевидение» экстремисты заявили, что облили журналистку мочой, а также пообещали быть первыми на месте, где «неизвестные патриоты будут отрезать ей волосы или поджигать волосы», то есть фактически пригрозили расправой.

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