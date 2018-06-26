Москва, 26 июня, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может увенчаться ухудшением в отношениях между двумя государствами. Об этом 20 марта заявил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров на телеканале ТВЦ в рамках передачи «Право голоса».

Kremlin.ru В кулуарах 25-го саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество». 10 − 11 ноября 2017 года, Дананг

«Очень много гаданий на кофейной гуще. У нас нет информации, мы можем только гадать. Но давайте посмотрим, что произошло после саммит G20 7−8 июля 2017 года в Гамбурге? Месяца не прошло — Конгресс влепил закон от 2 августа (закон о новых на тот момент санкциях США против РФ). Затем в ноябре прошла встреча в Дананге — и в конце января 2018 года сама администрация составила «Кремлёвский доклад», ситуация стала ухудшаться», — заявил Сидоров.

«Если посмотреть, то получается интересная вещь: проходят встречи и неважно что там подпишут. Ситуация ухудшается. Проходит ещё одна встреча — и опять ситуация ухудшается. И вот этого развития событий, может быть, надо бояться, когда мы говорим сегодня о предстоящей встрече», — предположил эксперт.

Опасения, по мнению политолога, подкрепляются последними новостями из США: в частности, ранее американский президент Дональд Трамп в твиттере написал о том, что считает незаконными высказывания сенатора Марка Уорнера о работе спецпрокурора Роберта Мюллера.

В частности, президент США предположил, что сенатор, «возможно, в почти пьяном состоянии, утверждает, что у него есть информация, о которой знает только он и Боб Мюллер, лидер 13 сердитых демократов, продвигающих охоту на ведьм». Как предполагается, Уорнер намекал на новые обстоятельства расследования вменяемого России вмешательства в американские выборы, в связи с чем заявил о том, что впереди общественность «ждёт пара сумасшедших месяцев».

«Что может стать хуже? Трамп в своём твиттере написал, что вот, Марк Уолден что-то говорит про мои расследования с Россией — это незаконно. А что имелось в виду? И несколько дней назад на одной вечеринке Марк Уорнер заявил, что они что-то накопали, наконец, на импичмент Трампа», — отметил Сидоров.

В этой связи Дональд Трамп может пойти на решительные меры против России, «чтобы выбить козырь у товарищей из комитета по разведке», тем самым повторив сложившийся обычай усиления давления на Москву после очередной крупной встречи, заключил эксперт.

Напомним, что встреча двух лидеров может состояться 15 июля в Вене после саммита НАТО. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят в том числе ситуацию в Сирии и на Украине. Между тем, перед встречей президентов Москву посетит помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, известный своими антироссийскими настроениями.