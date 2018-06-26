Дамаск, 26 июня, 2018, 23:51 — ИА Регнум. Провинция Дамаск

reibai Цитадель Алеппо

В ночь с 25 на 26 июня Израиль нанес ракетный удар по международному аэропорту Дамаска. Цели атаки — склады и стоянка транспортных самолетов, груз, прибывший из Ирана.

Нападение было осуществлено ВВС либо тактическими ракетными комплексами ВС Израиля. Две ракеты достигли цели, часть ракет была сбита сирийской ПВО. Последствия удара уточняются.

Провинция Алеппо

На западе провинции Алеппо неизвестные лица застрелили Абу Умара Тафхиха, начальника артиллерии группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В должности он находился всего два дня.

В интернете появилось заявление группы «Народное сопротивление Манбиджа». Группа выступает против присутствия любых иностранных войск в городе Манбидже и объявляет им войну. В заявлении говорится, что членами группы являются представители арабских, курдских и туркменских племен.

Провинция Идлиб

Исламисты из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в очередной раз атаковали анклавы Аль-Фуах и Кафрия, которые находятся под контролем сирийского правительства.

Выдвижение и сосредоточение боевиков перед атакой было обнаружено с БПЛА. Национальные силы обороны из засады неожиданно открыли огонь по противнику. Боевики потеряли несколько человек убитыми и отступили. Ополченцы тоже понесли потери, погибло два бойца.

Провинция Хасака

В координации с Сирийскими демократическими силами Вооруженные силы США провели спасательную операцию. На американских вертолетах были эвакуированы два старших полевых командира ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Из деревни Тмимин террористов доставили в безопасное место, на военную базу в городе Аль-Шаддад.

Провинция Хама

Исламисты из «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели обстрел ракетами контрольно-пропускного пункта Сирийской арабской армии в населенном пункте Залин.

В ходе ответного огня был уничтожен пикап с пусковой установкой ракет и расчет.

Провинция Сувейда

Столица провинции Сувейда подверглась ракетному обстрелу с территории исламистов в провинции Дераа. Разрушены дома и жилые кварталы, жертв среди местных жителей нет. В этом районе компактно проживают друзы.

Провинция Дераа

Наступление Сирийской арабской армии и ее союзников при поддержке российских ВКС идет успешно. Освобождено около 400 квадратных километров территории. Сирийские военные широко применяют артиллерию крупного калибра, РСЗО, авиацию.

Город Бусра аль-Харир взят утром 26 июня полком «Таха» элитной дивизии «Силы Тигра». Правительственные войска захватили пять танков в качестве трофеев. Этот город являлся главным опорным пунктом исламистов в этом регионе.

Затем сирийские военные захватили город Малиха аль-Атраш, а позже и город Мададжин. Сейчас подразделения сирийской армии ведут уличные бои в городе Нахитех.

Провинция Кунейтра

Израильское Министерство обороны разместило в подконтрольных СМИ заявление, в котором обвинило сирийское правительство в том, что САА заняла заброшенный наблюдательный пост сил ООН по наблюдению за разъединением. Однако это не соответствует действительности.

Ожидается военная либо политическая провокация Израиля по вопросу оккупированных сирийских Голан.

Провинция Дейр-эз-Зор

Иранский Корпус стражей исламской революции 21 июня подтвердил гибель на востоке САР генерала Шахроха Дайпура. Генерал занимался организацией подготовки вооруженных формирований «Хезболлы». Во время войны с Ираком был в составе ВМС Ирана.

Поддерживаемые ВВС подразделения сирийской армии провели зачистку районов, расположенных на западе от города Абу Камаль, а также местность на границе с Ираком.

Провинция Ракка

Противостояние в Ракке продолжается. Курдская полиция безопасности «Асаиш» осадила штаб арабской группировки «Ливаа Тувар аль-Ракка». «Ливаа Тувар аль-Ракка» обратилась за помощью в разрешении сложившейся ситуации к коалиции во главе с США, а также призвала местное население к протестам против репрессивной политики Сирийских демократических сил в регионе.

ИА REGNUM регулярно информирует об оперативной обстановке на фронтах Сирийской Арабской Республики.