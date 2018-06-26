Москва, 26 июня, 2018, 23:44 — ИА Регнум. Несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа о решительной торговой войне с Китаем, фактически США не могут пойти на решительный разрыв с Поднебесной, а потому, скорее всего, проиграют объявленную самим же Вашингтоном торговую войну. Об этом 26 июня заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

The White House Сделано в США

«У США есть определённые проблемы с Китаем. Торговая война, которая развязана с Китаем, очень тяжёлая для Америки, и Америка не выиграет её», — заявил Судаков.

«США могут сколько угодно говорить, что являются колоссальным рынком и Китай проглотит любые их претензии — мол, они могут не одну перчатку бросить ему в лицо, — но китайцы ребята другие. Они прекрасно понимают, что есть взаимопроникающий симбиоз экономик, и Америка в той же степени зависима от китайских производителей и от того диктата и от той политики, которою навязывает им Китай», — подчеркнул он.

Напомним, 15 июня Трамп запустил торговую войну с Китаем, объявив о введении импортной пошлины в 25% на китайские товары объемом в 50 млрд долларов в год. По его словам, облагаемый пошлиной импорт включает товары, связанные со стратегическим планом «Сделано в Китае-2025», который направлен на доминирование Китая в растущих высокотехнологичных отраслях.

В настоящее время Трамп также намерен установить запрет для китайских компаний на инвестиции в технологический сектор США. Таким же образом может быть ограничен экспорт технологического оборудования в Китай