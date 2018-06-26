Вишнёвое, Украина, 26 июня, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Дети, игравшие в футбол в городе Вишневое, стали жертвами пьяной выходки Олега Штанько — помощника депутата Верховной рады Украины Юлия Мамчура, сообщил журналист Владимир Горковенко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

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Полиция задержала Штанько, анализ показал наличие 2,64 промилле алкоголя в крови. Причины его поступка остались неизвестны.

Депутат Юлий Мамчур опубликовал в социальной сети Facebook заявление, в котором извинился перед родителями детей и заявил об увольнении Штанько.

Напомним, в конце мая автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил на окраине Киева 13-летнего велосипедиста.

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