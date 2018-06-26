Москва, 26 июня, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Хорошее отношение президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину никак не отразится на тупиковой ситуации, сложившейся в отношениях двух государств. Об этом 26 июня заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

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«Все международные отношения строятся на персональном уровне и официальном уровне. На персональном уровне могут быть блестящие отношения и Трамп может говорить сколько угодно хороших слов про Путина. Но сейчас мы прекрасно понимаем, что на официальном уровне нет ни одной темы, которую можно подписать и выполнить до конца: ни по договору о разоружениях, ни по договору о нефтересурсах», — заявил Судаков.

По его словам, в том или ином виде американскому президенту удаётся выполнять свою программу: и по имиграционным вопросам, и по налоговым. Даже если он находит компромиссные варианты по этим проблемам, нет ни одного вопроса, которыми бы он не занимался.

Единственной большой проблемой для него остаётся лишь Россия, считает политолог. И проблема для Вашингтона усугубляется тем, что без содействия России США не только не смогут завершить вооружённый конфликт на Донбассе, но и восстановить экономику Украины.

«Сколько раз он говорил, что задружится с Россией? Сколько раз говорил, что помирится с Россией? Но нет — ничего не сделано. И сейчас ключевой вопрос — с пряником он едет или с кнутом поедет он (на встречу с президентом России Владимиром Путиным). Он чётко понимает, что та повестка, которая есть, уже всем навязла в зубах. Она неинтересна! Какой прорыв по Сирии? Да никакого. Торга по Сирии не будет. Про Донбасс тоже невозможно торговаться. Его советники, генералы, думают, что это ахиллесова пята России, и Донбасс — тот торг, который позволит России пойти на уступки. Но на самом деле это не срабатывает», — пояснил он.

Напомним, что встреча двух лидеров может состояться 15 июля в Вене после саммита НАТО. 26 июня госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят в том числе ситуацию в Сирии и на Украине.