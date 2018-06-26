Москва, 26 июня, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Возросшая активность блока НАТО скажется на безопасности стран, входящих в этот альянс, заявил 26 июня замглавы МИД России Александр Грушко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не бойся

Заместитель министра иностранных дел РФ прокомментировал начавшиеся военные учения ВВС альянса Ramstein Alloy, проводящиеся в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии.

«Там имелись все возможности для того, чтобы выстраивать систему безопасности без опоры на военный компонент. Страны НАТО пошли по другому пути», — цитирует слова Александра Грушко газета «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне истерических заявлений властей Польши и стран Прибалтики проводится наращивание военных контингентов НАТО у границ России.