Аддис-Абеба, 26 июня, 2018, 23:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о скором возобновлении авиасообщения с Эритреей, 26 июня передает агентство Reuters.

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«Всех эфиопов, которые стремились отправиться в путешествие в Массава, я призываю быть готовыми, потому что авиалинии Эфиопии вскоре предоставят эту услугу», — заявил премьер-министр в ходе встречи с делегацией из Эритреи.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Аддис-Абебу прибыла делегация из Эритреи для подписания мирного соглашения. Дипотношения между двумя странами были разорваны после войны конца 1990-х годов.

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