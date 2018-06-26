Ростов-на-Дону, 26 июня, 2018, 23:28 — ИА Регнум. Исландцы на чемпионате Европы — 2016 сотворили сказку, пройдя в четвертьфинал, по пути обыграв англичан. Тогда такого подвига от викингов никто не ожидал. За два года перед ЧМ-2018 исландцы стали опытнее, поиграли в классных европейских клубах, но! От них стали ждать многого, а, значит, соответствующе на них настраиваться. Особенно после того, как в первом туре исландцы сыграли вничью с Аргентиной. Как сообщало ИА REGNUM, тот матч закончился 1:1.

Fifa.com Матч «Исландия — Хорватия»

С нигерийцами было сложнее, с хорватами — совсем беда. Два поражения. Пусть и хорваты играли полурезервным составом, но, как сообщало ИА REGNUM, выиграли 2:1.

Исландия — уже не сюрприз; она ещё не фаворит, но очень крепкая команда. В данном статусе викинги ещё не играли. И это ключевой момент, почему они не пошумели своим коронным «Хух!» в группе D. Теперь Исландии — на следующем чемпионате мира — надо морально созреть для нового статуса.