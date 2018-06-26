Москва, 26 июня, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп приобретает всё больше возможностей для реализации своих предвыборных обещаний. Об этом 26 июня заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп. Трамп

«Сейчас Трамп во многом преодолел тот бунт, который начался против него. Он смог наиграть себе те очки, которые позволили ему вновь свободно выдохнуть. Если мы посмотрим те шаги, которые он делает во внутренней политике — это шаги позитивные. Посмотрите, насколько изменилось к нему отношение даже самых ярых оппонентов. Они поняли, что начали ломать зубы об него!» — заявил Судаков.

Тем не менее, противники Трампа не сдаются, подчеркнул эксперт.

«Сейчас демократы организовывают огромное количество мероприятий. Первое из них — это преследование всех тех, кто работает в администрации Трампа. Идёт огромное количество протестов. Но эти протесты не массовые. Это напоминает очень классический сценарий общества спектакля, где просто играется спектакль, но нет реальных результатов, которые бы поставили Трампа на колени», — указал Судаков.

Судаков напомнил, что к настоящему моменту Трамп сменил уже около 50% первоначального состава чиновников — каждого второго он поменял и взамен поставил, по представлению американского президента, лояльного ему человека.

По словам политолога, процесс этот ещё не остановлен. Об этом свидетельствует сложные в последнее время отношения Трампа с министром обороны США Джеймсом Мэттисом — президент всё чаще отдаёт большее предпочтение, например, общению с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

В этой связи показательно, что президент США так или иначе реализует, пускай и в усечённой форме, свои предвыборные обещания во внутренней и торгово-экономической политике, однако до сих пор не смог реализовать те намерения, о которых заявлял в отношении России.

«У него (Трампа) есть огромное количество разногласий с теми же чиновниками, которых он сам поназначал — с его же «преданным кругом». Здесь происходит игра в какую-то классическую паранойю. Он им не доверяет. И каждый раз пытается через разные связи узнать, предали его или не предали», — отметил Судаков.