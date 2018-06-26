Киев, 26 июня, 2018, 23:43 — ИА Регнум. Привлечь к ответственности убийц украинского журналиста Олеся Бузины и российского журналиста Павла Шеремета призвал украинские власти представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир 26 июня во время конференции «Усиление свободы и плюрализма СМИ в Украине», проходившей в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«Я повторяю призыв — прекратить безнаказанность против журналистов. Привлечь к ответственности тех, кто совершает преступления против журналистов. Безнаказанность — это поощрение к еще большим преступлениям. И расследования нападений, угроз в отношении журналистов должны проводиться прозрачным образом», — заявил Дезир.

Украинский журналист и писатель Олесь Бузина был застрелен в спину 16 апреля 2015 года во дворе своего дома в Киеве. Следствие подозревает двух боевиков АТО Андрея Медведько и Дениса Полищука, однако дело против них так ничем и не закончилось.

Читайте также: Украинские неонацисты потребовали освободить задержанных по делу Бузины

Российского тележурналиста Павла Шеремета взорвали в собственной машине 20 июля 2016 года в центре Киева. Как заявил бывший народный депутат Олег Царев, к убийству Шеремета причастна активная участница Майдана и пресс-секретарь так называемого «батальона имени Джохара Дудаева» Амина Окуева, убитая под Киевом в конце 2017 года.

Читайте также: Генпрокурор Украины: Никаких подвижек по делу об убийстве Шеремета нет