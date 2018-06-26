Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Болельщики сборной Аргентины не спешили покидать ставшие для них счастливыми трибуны стадиона «Санкт-Петербург», передает с Крестовского острова корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские фанаты в Петербурге

Даже после того, как игроки аргентинской сборной поблагодарили их за мощную поддержку, из чаши продолжает доноситься рёв фанатов.

К метро первыми идут грустные болельщики из Нигерии и молчаливые местные жители. Аргентинцы же уже составили значительные очереди за напитками на самом стадионе.

Спустя час веселье, вероятно, переместится в остальную часть Крестовского острова, а потом и в центр города. Болельщики из Аргентины занимали большую часть мест на стадионе, а это значит, что ночью Петербург ждёт ликование десятков тысяч человек.