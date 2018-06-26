Ростов-на-Дону, 26 июня, 2018, 23:14 — ИА Регнум. В Ростовской области поставлена точка в громком деле об убийстве и покушении на убийство. Экс-полицейский Сергей Кадацкий, год назад расстрелявший бывшую жену и тестя на автодороге Ростов — Таганрог, отправлен в колонию строгого режима на 15 лет.

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Бывшего стража порядка признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ — «Убийстве» и «Покушении на убийство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 11 июля 2017 года около 17:30. Майор полиции застрелил свою супругу и тяжело ранил её отца. С женой у полицейского складывались отношения не лучшим образом в связи со злоупотреблением им алкоголя. Супруга подала на развод, но официально расторгнуть брак помешала трагедия.

Кадацкий, находясь за рулем Hyundai Elantra, дождался, когда жена со своим отцом будут возвращаться с работы домой. Затем поравнялся с иномаркой и несколько раз выстрелил в водителя и пассажирку Hyundai Solaris. Жена, находившаяся на пассажирском сидении, погибла на месте происшествия. Её отца в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.

Кадацкий был оперативно задержан в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Таганрогской и Оганова.

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