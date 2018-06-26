Москва, 26 июня, 2018, 23:10 — ИА Регнум. Прибытие помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву накануне встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина поможет американскому лидеру выработать более взвешенную позицию к переговорам. При этом визит Болтона связан в первую очередь с его профессиональными качествами, а не политическими взглядами. Об этом 26 июня заявил политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Впереди саммит, кто-то должен готовить этот саммит. Болтон более опытный, чем Помпео, и поэтому Болтон должен обозначить определённые переговорные позиции, с которыми и приедет Трамп», — заявил Мигранян.

«Скорее всего, он обозначит их очень жёстко. Он может обозначить их по Украине, по Сирии, по ракетам средней и малой дальности. Но, конечно, я думаю, что Лавров не менее жёстко обозначит и наши позиции. Почти нигде эти позиции не пересекаются, но, с другой стороны, это важно, чтобы Трамп их осмыслил. До встречи есть время», — подчеркнул он.

По мнению политолога, грядущая встреча является важным символическим шагом и большим прогрессом на фоне предыдущей администрации Барака Обамы.

«Как Рейгана готовили к тому, чтобы он встретился с Горбачёвым? Несмотря на заверения, что он говорил о СССР как об «империи зла», они встретились в Рейкьявике. Ни о чём не договорились, но сегодня это называют исторической встречей. (Рейган указывал) что на руководителей двух стран, которые имеют наибольшую ракетно-ядерную мощь, возложена большая ответственность и потому они должны встречаться», — отметил Мигранян.

«Я об этом всегда говорил в период президентства Обамы, потому что это было смешно: как будто маленький мальчик обиделся и отказывается от встречи. Страны, которые обладают огромным политическим, военным, экономическим потенциалом — их представители всегда должны всегда встречаться», — подчеркнул он.

Власти Австрии начали подготовку к проведению запланированной на середину июля встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Вене. Встреча двух лидеров может состояться 15 июля в Вене после саммита НАТО. 26 июня госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят в том числе ситуацию в Сирии и на Украине. Между тем, перед встречей президентов Москву посетит помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, известный своими антироссийскими настроениями.