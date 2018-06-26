Брюссель, 26 июня, 2018, 23:06 — ИА Регнум. Блок НАТО принял новую военно-воздушную стратегию, согласно которой будущие военные операции альянса могут столкнуться с невозможностью завоевать или удержать превосходство в воздухе, сообщает 26 июня пресс-служба североатлантического альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

В документе указано, что такая ситуация наблюдается впервые со времен «холодной войны».

«В результате в будущем условия действий могут оказаться такими, при которых превосходство в воздухе может не быть обеспечено ни в начале операций, ни, в случае его получения, быть постоянным условием», — указано в тексте документа.

Кроме того, новая стратегия признает вероятность военных операций в условиях равных возможностей с противником.

Новая военно-воздушная стратегия НАТО подчеркивает, что в таких условиях требуется кардинально улучшить обеспечение авиации разведданными и контролем за результатами ударов.

Подчеркивается, что военно-воздушные силы блока НАТО должны приобрести способность вести боевые действия в условиях даже хорошо защищенного пространства потенциального противника.