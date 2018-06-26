Бразилиа, 26 июня, 2018, 23:12 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс в рамках визита в Бразилию намерен встретиться с беженцами из Венесуэлы, 26 июня передает агентство Reuters.

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Встреча Пенса и беженцев будет проходить в городе Манаус, после чего вице-президент США отправится в Эквадор. После Эквадора Пенс посетит Гватемалу, где будут проходить переговоры с президентами Гватемалы и Гондураса по проблеме нелегальной миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент вице-президент США находится в столице Бразилии. В ходе пресс-конференции с президентом Бразилии Мишелем Темером Пенс обратился к «жителям Центральной Америки» с просьбой воздержаться от нелегальной миграции в США.

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