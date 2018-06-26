Киев, 26 июня, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что если бы он остался на Украине в 2014 году, это обернулось бы гражданской войной, заявила экс-депутат Верховной рады и бывшая соратница Януковича Анна Герман 26 июня во время заседания суда по делу о государственной измене беглого президента.

Interpolit.ru Виктор Янукович

Герман рассказала, что во время президентских выборов в России в марте 2018 года она общалась с Януковичем по телефону:

«Он не собирался покидать Украину. Позже говорил, что его нахождение в стране приведет к обострению конфликта. Ведь его сторонники могли столкнуться с его противниками, и могла начаться гражданская война», — рассказала Анна Герман.

Напомним, Виктор Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года вскоре после вооруженного переворота в Киеве. Донбасс и Крым не приняли незаконную власть, вследствие чего Крым, по итогам референдума, вошел в состав Российской Федерации. Донбасс оказал вооруженное сопротивление «добровольческим формированиям» бандеровских нацистов, которые в итоге заставили воевать против повстанцев аморфную украинскую армию.

Напомним также, что по официальным данным ООН, на конец 2017 года жертвами гражданской войны на Украине стали более 10 тыс. человек, пострадало около 25 тыс. Миллионы граждан Украины покинули территорию страны. Боевые действия продолжаются до сих пор, и нет никаких предпосылок для их завершения.