Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 22:58 — ИА Регнум. 26 июня на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 3-го тура группы D в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Нигерии и Аргентины. Противостояние завершилось минимальной победой аргентинцев со счётом 2:1.

Fifa.com Маркус Рохо

На 14-й минуте лидер «Барселоны» Лионель Месси открыл счёт после передачи Эвера Банеги — 0:1. В начале второго тайма латераль «Челси» Мозес сравнял ситуацию точным ударом с пенальти — 1:1. В конце матча Маркос Рохо стал героем сборной Аргентины, замкнув передачу Меркадо — 1:2.

Статистика матча (Нигерия/Аргентина)

Удары 8/7

Удары в створ ¾

Владение 34%/66%

Фолы 18/15

Набрав 4 очка, Аргентина вышла в плей-офф турнира со второй строчки. Нигерия с 3-мя очками покинула ЧМ с 3-го места.

Составы на матч:

Нигерия: Узохо, Трост-Эконг, Балогун, Омеру, Удову, Ндиди, Этебо, Микел, Мозес, Ихеаначо, Муса.

Аргентина: Армани, Меркадо, Рохо, Тальяфико, Отаменди, Перес, Маскерано, Банега, Игуаин, Месси, Ди Мария.

Главный арбитр матча: Джюнейт Чакыр.

Предупреждения: Балогун — 32, Маскерано — 49, Банега — 64.

Голы: Месси 14 — 0:1, Мозес (пен) 51 — 1:1, Рохо 86 — 1:2.