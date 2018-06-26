Бразилиа, 26 июня, 2018, 23:05 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс предостерег жителей Латинской Америки от нелегальной эмиграции в Соединенные Штаты, 26 июня передает агентство Reuters.

Jonathan McIntosh Пограничная стена между США и Мексикой

«У меня есть сообщение для вас. Не рискуйте своей жизнью и жизнью ваших детей, пытаясь приехать в Соединенные Штаты по дорогам, управляемым контрабандистами наркотиков и торговцами людьми. Если вы не можете прибыть легально, не приезжайте совсем», — заявил Пенс, обращаясь к «жителям Центральной Америки».

Заявление было сделано в ходе пресс-конференции с президентом Бразилии Мишелем Темером в Бразилиа. Пенс находится с визитом в Латинской Америки и после Бразилии намерен посетить Эквадор и Гватемалу.

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