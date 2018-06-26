Ростов-на-Дону, 26 июня, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Хорваты вышли вперёд в матче со сборной Исландии. Милан Бадель дал пас на Йосипа Пиварича. Тот, пробравшись в штрафную викингов с левого фланга, рикошетом отправил мяч в гущу игроков, где быстрее всех разобрался всё тот же Бадель, с отскоком отправивший мяч в ворота исландцев. Напомню, что Баделя хотят приобрести российские клубы «Спартак» и «Зенит».

Fifa.com Хорватия

И это несмотря на то, что хорваты играют полурезервным составом. Как сообщало ИА REGNUM, матч проходит в Ростове-на-Дону. Хорватия уже обеспечила себе выход из группы, а исландцам нужна только победа.

В другом матче группы D Аргентина и Нигерия играют вничью 1:1. Голы на счету Лионеля Месси и Виктора Мозеса (с пенальти).