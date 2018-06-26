Вашингтон, 26 июня, 2018, 22:17 — ИА Регнум. США будут наращивать поставки оружия Украине и Грузии, чтобы помочь им защититься от России, заявил 26 июня помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в сенате.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

По словам Митчелла, Россия угрожала этим странам военной силой и военные поставки США спасут эти державы, так как усилят их обороноспособность.

Напомним, ранее США поставили Украине 37 противотанковых комплексов Javelin, в то время как Грузия получила 410 ракет и 72 пусковых блока этого образца.