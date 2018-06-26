Госдеп США: 109 «Джавелинов» спасут Украину и Грузию от «агрессии» России
Вашингтон, 26 июня, 2018, 22:17 — ИА Регнум. США будут наращивать поставки оружия Украине и Грузии, чтобы помочь им защититься от России, заявил 26 июня помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в сенате.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Оружие США
По словам Митчелла, Россия угрожала этим странам военной силой и военные поставки США спасут эти державы, так как усилят их обороноспособность.
Напомним, ранее США поставили Украине 37 противотанковых комплексов Javelin, в то время как Грузия получила 410 ракет и 72 пусковых блока этого образца.