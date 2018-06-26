Ижевск, 26 июня, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Инженерные войска прибудут на территорию бывшей военной части около села Пугачево для проведения работ по очистке от взрывоопасных предметов. Об этом сообщил глава МЧС Удмуртии Петр Фомин.

Mil.ru Российские саперы за работой

«Они прибудут в августе. Инженерные войска», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс-Поволжье».

При этом НПФ «Специальные технологии» также продолжит работы по очистке территории.

По словам Фомина, жаркая погода, которая установилась в Удмуртии, не спровоцировала новые взрывы. Объект охраняется, сбор взрывоопасных предметов продолжается. Однако утилизировать на фоне высокой температуры воздуха опасные предметы пока нельзя.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар на территории бывшей военной части 86 696 в Пугачёво в Удмуртии вспыхнул 16 мая. В региональном управлении МЧС пояснили, что неподалеку от удмуртского села происходит единичная детонация снарядов, опасности для жизни населения нет. Между тем людей из опасной зоны эвакуировали. Площадь пожара превысила 270 га.

Полностью ликвидировать все очаги задымления удалось только к утру 22 мая.

По заключению специалистов инженерных войск Министерства обороны и саперов Росгвардии, на территории бывшего арсенала остается около 2 млн взрывоопасных предметов.

До 1 июля техническую территорию вокруг Пугачево охраняет взвод военных, состоящий из 28 человек, с целью предотвращения доступа посторонних лиц.