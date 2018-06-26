Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 22:12 — ИА Регнум. Ну что, болельщики Аргентины, думали ад закончен? Не спешите! Нигерия сравнивает счёт в матче с Аргентиной. Пенальти был назначен в ворота Франко Армани. Долгие споры, растрёпанные нервы, но — Виктор Мозес издевательски пробивает аргентинского вратаря. 1:1!

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И вот при таком счёте далее проходит Нигерия. И поплачет Лионель Месси, который, как сообщало ИА REGNUM, забил первый мяч во встрече после длинной передачи Эвера Банеги. Также в первом тайме Лионель Месси со штрафного удара угодил в штангу.

В другом матче группы D хорваты пока что играют вничью с исландцами.