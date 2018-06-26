Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Лионель Месси стал автором сотого мяча на чемпионате мира по футболу — 2018. Он забил его в матче со сборной Нигерии. Как сообщало ИА REGNUM, счёт в матче 1:0.

Fifa.com Лионель Месси

И гол, надо сказать, вышел на славу. Появившийся в основе Эвер Банега выдал шикарную длинную передачу. Месси парой Касаний подработал мяч и стрельнул, точно из пушки, в дальний угол.

Мы все ждали, когда Лионель забьёт на этом чемпионате мира. А он не просто забил, но стал автором сотого мяча.