Лионель Месси в матче с Нигерией забил сотый мяч на ЧМ-2018
Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Лионель Месси стал автором сотого мяча на чемпионате мира по футболу — 2018. Он забил его в матче со сборной Нигерии. Как сообщало ИА REGNUM, счёт в матче 1:0.
Fifa.com
Лионель Месси
И гол, надо сказать, вышел на славу. Появившийся в основе Эвер Банега выдал шикарную длинную передачу. Месси парой Касаний подработал мяч и стрельнул, точно из пушки, в дальний угол.
Мы все ждали, когда Лионель забьёт на этом чемпионате мира. А он не просто забил, но стал автором сотого мяча.