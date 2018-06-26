Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 22:02 — ИА Регнум. Сегодня мы посмотрели матчи в группе С — не самые лучшие прямо-таки скажем. Перуанцы победили Австралию со счётом 2:0, но победитель ничего не получил. Ведь сборная Перу потеряла все шансы на выход в плей-офф после первых двух матчей. А вот Дания и Франция раскатали устраивающую их ничью. Как сообщало ИА REGNUM, из группы С вышли французы и датчане.

Fifa.com Сборная Исландии против сборной Хорватии

А вот группа D — куда интереснее. После первых таймов двух встреч результаты такие: Аргентина — Нигерия 1:0, Исландия — Хорватия 0:0. Однако всё наверняка переменится во вторых таймах. И нигерийцам, и исландцам достаточно забить по голу.