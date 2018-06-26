Вашингтон, 26 июня, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Постройка стены на границе с Мексикой должна быть ускорена за счет увеличения финансирования, заявил 26 июня президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

С таким заявлением Трамп выступил на встрече с членами американского конгресса. В частности, он заявил о намерении правительства запросить более масштабного финансирования работ по возведению стены на границе с Мексикой.

Трамп подчеркнул, что это необходимо для ускорения процесса.

«Мы будем просить увеличить финансирование строительства стены, чтобы закончить ее быстрее», — сказал Трамп.

«Сейчас мы потратим 1,6 млрд долларов, имеем план еще на 1,6 млрд, но я хотел бы обсудить возможность увеличения этой сумму», — добавил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, конгресс США выделил на строительство пограничной стены 1,6 млрд долларов вместо запрошенных Трампом 25 млрд долларов.