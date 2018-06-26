Варшава, 26 июня, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Население Донбасса ищет и находит убежище в Польше, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время дискуссии с главой парламента Германии Вольфгангом Шойбле, сообщил 25 июня портал Dziennik. pl

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ

«В Донбасском регионе идет настоящая война, и там проживает около 10 миллионов людей <…> Многие люди стали бездомными, потеряли надежду и бегут с этой части Украины. Многие из них нашли свой новый дом в Польше. Большинство из них работает, некоторым помогаем через различные формы и каналы социальной помощи», — заявил Моравецкий.

Напомним, что по данным министра иностранных дел Украины Павла Климкина, за два года, с начала 2016 по конец 2017, статус беженца в Польше получили всего 88 украинцев. Заявление премьер-министра Моравецкого может быть связано с нежеланием Польши принимать африканских мигрантов, аргументируя это помощью беженцам с Украины.

Отметим также, что значительная часть беженцев из Донбасса, а также граждан Украины, спасающихся от украинского коллапса, перебираются в Россию. Так, первый зампред комитета Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») заявил, что с 2014 по 2017 годы гражданство РФ получила четверть миллиона мигрантов с Украины. Только в 2017 году российские паспорта оформили 85 119 украинцев, что в семь раз больше, по сравнению с показателем 2012 года.

Украинцы, переселившиеся из Донбасса на Украину, часто подвергаются травле из-за своего происхождения. В 2017 году широкую огласку СМИ получил случай в ужгородской школе «Престиж», когда травле подвергалась не только девочка-первоклассница, но и её родители.

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