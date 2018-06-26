Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 21:16 — ИА Регнум. В группе D болельщиков интересует только один вопрос: выйдет ли из группы рассыпающаяся Аргентина? Как сообщало ИА REGNUM, сегодня аргентинцы встретятся в Санкт-Петербурге со сборной Нигерии. Та в прошлом туре обыграла со счётом 2:0 исландцев. Сборная Нигерии — атлетичный, крепкий соперник, и аргентинцам надо, в первую очередь, постараться не «перебегать» африканцев, а переиграть их тактически. Хорхе Сампаоли надо придумать что-то посерьёзнее, нежели игра на одного Лионеля Месси.

Fifa.com Аргентина против Нигерии

Надо отметить, что тренер Аргентины уже учёл ошибки прошлого и наконец-то выставил в основу с первых минут Гонсало Игуаина. Игрок «Ювентуса» может извлечь гол из ничего. Но главное — Сампаоли оставил на скамье запасных напортачившего вратаря Вилли Кабальеро. Вместо него вышел Франко Армани. Вратарь так же, скажем прямо, не экстра-класса. Нигерийцам же надо, по завету Александра Кержакова, бить и ещё раз бить, потому что Армани крайне нестабилен.

Нигерия: Узохо, Идову, Омеруо, Балогун, Трост-Эконг, Ндиди, Мозес, Этебо, Оби Микел, Ихеаначо, Муса.

Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Отаменди, Рохо, Маскерано, Банега, Перес, Ди Мария, Игуаин, Месси.

В матче Хорватия и Исландия всё менее интересно. Балканцы, несомненно, более классная сборная. Однако исландцы, имеющие шансы на выход в плей-офф, могут взять настроем, так как хорваты уже вышли из группы. Впрочем, и балканцам надо помнить, что в случае победы Нигерии они могут остаться без первого места в группе, а это значит выход на Францию в одну восьмой финала. Впрочем, хорваты уверены в своих силах, поэтому их тренер Златко Далич выставил на матч полурезервный состав. Но, в любом случае, такой скуки, как в матче сборных Франции и Дании, ждать в Ростове, где встретятся исландцы и хорваты, ждать не приходится.

Исландия: Халлдорссон, Севарссон, Магнуссон, Р. Сигурдссон, Ингасон, Бьярнасон, Гудмундссон, Гуннарссон, Г. Сигурдссон, Холлфредссон, Финнбогасон.

Хорватия: Л. Калинич, Пиварич, Едвай, Чалета-Цар, Чорлука, Модрич, Бадель, Ковачич, Перишич, Пьяца, Крамарич.