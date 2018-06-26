Вашингтон, 26 июня, 2018, 21:18 — ИА Регнум. Bank of America — Merrill Lynch прогнозирует рост мировых цен на нефть свыше $90 за баррель ко второму кварталу 2019 года из-за дефицита предложения, 26 июня передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

Прогноз повышения нефтяных цен связан с политическими и технологическими проблемами в ряде нефтедобывающих стран. По мнению экспертов, повышение квоты ОПЕК+ на миллион баррелей в сутки уже ниже потерь рынка в Ливии, Иране и Канаде.

Так, с апреля по июня суточный экспорт сырой нефти из Ирана сократился с 2,58 млн баррелей до 1,93 млн баррелей. В Ливии ожидаются проблемы с поставками из-за выхода из-под контроля Триполи нефтеналивных портов востока страны. А канадская Syncrude Canada до июля снизила добычу на 360 тыс. баррелей нефти в день в провинции Альберта из-за отключений электроэнергии.

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