Киев, 26 июня, 2018, 20:49 — ИА Регнум. К украинской нации принадлежит примерно половина населения страны, а вторая половина — это хохлы, малороссы, гопники и «титушки», заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко, 26 июня в эфире крымско-татарского телеканала ATR.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

Чтобы преодолеть раскол в обществе, необходимо создать единую поместную церковь, считает экс-президент:

«Если вы духом не подчинены митрополии московской, это уже много чего говорит о вашем суверенитете, вашей свободе и независимости. Как можно ходить в храм, который благословляет московское войско на борьбу с Украиной, который воспевает московскую власть, которая объявила войну Украине, и быть украинцем? Есть такие люди, я не даю им оценку, это их выбор. Я такой выбор не принимаю и не понимаю», — заявил Ющенко.

Напомним, во время своего президентства, Виктор Ющенко в 2008 году обратился к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой признать независимость украинской православной церкви, но не добился успеха. Дело Ющенко продолжил нынешний президент Украины Петр Порошенко.

22 апреля 2018 года Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начал процедуры по предоставлению автокефалии Украинской православной церкви.

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