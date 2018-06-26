Ташкент, 26 июня, 2018, 20:39 — ИА Регнум. В ходе совещания по развитию автомобильной промышленности в Узбекистане президент республики Шавкат Мирзиёев уволил главу холдинговой компании «Узавтопром» Умиджана Салимова, сообщает 26 июня издание «Подробно.uz».

Uzavtosanoat.uz «Узавтопром»

Глава государства заявил, что на всех уровнях автомобильной отрасли Узбекистана процветает коррупция, кумовство и взяточничество. Кроме этого, структурные подразделения «Узавтопрома» завершили 2017 год с плохими финансовыми показателями.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Салимов заявил, что «Узавтопром» планирует выкупить акции автомобильных заводов у компании General Motors. Холдинговая компания также анонсировала обновление модельного ряда своих автомобилей.