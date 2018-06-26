Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Аргентинские болельщики «оккупировали» Петербург. Город на Неве находится в ожидании начала последней встречи группового тура, которую примет, — между латиноамериканской сборной и командой Нигерии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские фанаты в масках футболистов

Но нигерийских фанатов почти не видно в бело-голубом полосатом море. Так что если аргентинцы завидят их, тут же выстраиваются в очередь ради исторического фото.

Дарья Драй ИА REGNUM Нигерийские болельщики перед матчем

Самая популярная футболка у фанатов — без обсуждения — № 10 Лионеля Месси. В крайнем случае — его 30-й номер в Барселоне.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские болельщики у стадиона перед матчем

Аргентинцы ещё накануне приветствовали свою сборную у отеля, с утра звёздного нападающего тоже ждали у входа толпы народа.

Дарья Драй ИА REGNUM Нигерийские болельщики перед матчем

Нигерийцам, впрочем, есть чем ответить: «У нас нет Месси, но есть безжалостные игроки».