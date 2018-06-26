Москва, 26 июня, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Отказывая во въезде российским журналистам, Киев ставит себя в ситуацию, которую можно назвать «вне зоны доступа», считает первый замглавы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Kremlin.ru Евгений Примаков

«Это Примаков, перед которым на Украине существует просто генетический страх. Внешняя политика России сейчас держится на тех основаниях, которые строил его дед, и сам Примаков сейчас очень активен и хорошо знает ситуацию в Киеве. Он был бы очень неудобен украинским властям своим выступлением», — также отметил Шхагошев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Украина запретила въезд на территорию страны председателю комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Евгению Примакову. Он направлялся на официальное мероприятие ОБСЕ в Киев.