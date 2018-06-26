Ташкент, 26 июня, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Хокимият (администрация) Ташкента переедет в новое здание, которое располагается напротив строящегося делового центра Tashkent City, сообщает 27 июня издание «Подробно.uz» со ссылкой на источник в администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Ташкент

Сотрудники хокимията уже начали переезд. Весь процесс займет примерно неделю. Новое здание располагается между Ташкентским государственным экономическим университетом и Госкомконкуренции. Официального подтверждения информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля хокимом (мэром) Ташкента был назначен бывший руководитель ГУП Tashkent City Джахонгир Артыкходжаев.