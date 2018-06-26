Архангельск, 26 июня, 2018, 20:20 — ИА Регнум. В третьем квартале текущего года Архангельский траловый флот начнет строительство нового рыбоперерабатывающего завода. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Ожидается, что предприятие будет производить около 74 тонн готовой продукции в сутки, в том числе 51 тонну филе трески и пикши, 23 тонны переработанных ликвидных и неликвидных рыбных отходов: суповые наборы и рыбные субпродукты, а также корм для пушных зверей. Ежегодный объем продукции составит до 18 тысяч тонн.

Планируемый объем инвестиций — 777,5 млн рублей. Открытие рыбоперерабатывающего завода позволит создать 122 новых рабочих места.

«Этот проект повлечет не только рост объемов производства и переработки рыбы, но и увеличение объемов грузооборота порта, развитие судостроения, внутренней и международной торговли», — заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Добавим, что сегодня рыбпереработка в портовом Архангельске практически отсутствует — по данным правительства, в области сегодня функционируют всего три рыбпереработчика: АО «Архангельский траловый флот», ОАО «Рыбокомбинат «Беломорье» и ИП Дубинин В.А. В соседней Мурманской области, для сравнения, работают десятки береговых рыбных фабрик, которые производят более 200 наименований рыбной продукции.

Архангельск должен не просто увеличить объемы рыбопереработки, но и стать крупным центром этой отрасли. Об этом в мае заявил губернатор региона Игорь Орлов. Важную роль в развитии этого направления, по мнению местной власти, может сыграть Севморпуть, по которому в Архангельск на переработку может поступать, в том числе, дальневосточная рыба. Но в настоящее время регулярных маршрутов для поставок рыбы с Дальнего Востока в Архангельск нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Архангельске был представлен проект арктического рыбопромышленного кластера, задача которого — дать возможность северным рыбопромышленным предприятиям сообща развивать отрасль. В кластер войдут предприятия Архангельской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также предприятия Карелии и Калининградской области.

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