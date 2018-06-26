Иерусалим, 26 июня, 2018, 20:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напомнил принцу Уильяму о принцессе Алисе, которая известна помощью евреям Европы во время Второй Мировой войны, 26 июня передает агентство Reuters.

Филип Де Ласло. Портрет принцессы Алисы Баттенберг. 1907

«Вы, должно быть, очень гордитесь своей прабабушкой, которая спасала беззащитных евреев», — заявил Нетаньяху представителю монаршего дома после экскурсии в мемориальном музее Яд-Вашем.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе исторического тура по Ближнему Востоку принц Уильям посетил Иорданию, где провела детство его жена Кейт Мидлтон, в настоящий момент находится в Израиле, после чего отправится в палестинскую Рамаллу.

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