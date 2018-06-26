Познань, Польша, 26 июня, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Прокуратура города Сьрода-Велькопольска передала в суд дело польского предпринимателя, бросившего на улице работницу с Украины, у которой начался инсульт, сообщило 26 июня агентство Укринформ.

Insultcure.ru Инсульт

Бизнесмену предъявлено обвинение из девяти пунктов, которые касаются нарушения прав украинских работников, а именно: отсутствия у них регистрации в системе социального страхования Польши. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщила представитель окружной прокуратуры в Познани Магдалена Мазур-Прус.

Напомним, в январе 2018 года у одной из украинок, работавших у бизнесмена, произошло кровоизлияние в мозг. Во избежание ответственности и расходов на лечение, работодатель вывез украинку в другой населенный пункт, посадил на автобусной остановке и вызвал полицию, якобы для задержания пьяной женщины.

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