Ереван, 26 июня, 2018, 20:03 — ИА Регнум. Когда мы открыли в Армении страницу борьбы с коррупцией, одновременно закрыли страницу политзаключенных и репрессий по политическим мотивам, возможных политических преследований. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совещания, на котором обсуждался ход борьбы с коррупцией.

primeminister.am Совещание с руководителями правоохранительных органов

«Думаю, сегодня борьба с коррупцией — самая обсуждаемая тема в Армении, и правоохранительные органы и правительство проявляют высокую активность в этом направлении. Это естественно, поскольку борьбу с коррупцией мы объявили одним из приоритетов правительства. В контексте этого процесса нужно очень четко следить за законностью, защитой, уважением прав человека, чтобы деятельность правоохранительных органов не получала никаких иных интерпретаций. Когда мы открыли в Армении страницу борьбы с коррупцией, одновременно закрыли страницу политзаключенных и репрессий по политическим мотивам, возможных политических преследований. Очень важно, чтобы не было реальных оснований как-то иначе интерпретировать деятельность правоохранительных органов. Считаю очень важным, чтобы мы пришли в этом формате к общему знаменателю и были уверены в том, что, во-первых, борьба с коррупцией продолжится, во-вторых, что процесс продолжится с максимальной эффективностью и в ходе этого процесса будут гарантированы права человека, законность и интересы общества», — сказал Никол Пашинян.

Как ранее сообщил советник Пашиняна по экономическим вопросам Артак Манукян, в результате коррупционных разоблачений в Армении на данный момент в госбюджет возращено 18 млрд драмов (около $35 млн).

«В настоящее время можно говорить о видимом восстановлении примерно 18 млрд драмов либо о раскрытой с помощью этих механизмов сумме. Но здесь мы сами себя немного обманем, если будем гоняться только за суммой. Здесь важна не сумма, а то, что она не генерировала экономическую прибыль. Эти средства можно было направить по различным направлениям и решить те проблемы, которые не были решены», — сказал Манукян.