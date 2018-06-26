Тбилиси, 26 июня, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Грузии отправили в Казахстан 36-летнего гражданина республики, который объявлен с сентября 2014 года в международный розыск по подозрению в ограблении и убийстве. Об этом 26 июня сообщает издание «Новости-Грузия» со ссылкой на МВД Грузии.

Giorgi Balakhadze Полиция Грузии

Гражданин Казахстана был задержан 11 июня в ходе акции протеста, организованной отцом убитого подростка Заза Саралидзе. Во время задержания мужчина оказал сопротивление. Во время обыска у него был обнаружен нож.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Тбилиси прошла акция «отцов убитых детей». Организатором акции стал отец одного из убитых 1 декабря в Тбилиси школьников Заза Саралидзе. В организации акции приняли активное участие неправительственные организации.