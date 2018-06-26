Вашингтон, 26 июня, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Представители мусульманских объединений и правозащитных организаций США выразили негодование в связи с решением Верховного суда, поддержавшего запрет администрации Дональда Трампа на въезд в страну граждан пяти мусульманских стран, 26 июня передает агентство Reuters.

Bill Morrow Американо-мексиканская пограничная стена

«Постановление войдет в историю как одна из великих неудач Верховного суда», — считает адвокат «Американского союза гражданских свобод» Омар Джадват.

«Со времен ключевых решений о рабстве, сегрегации в школах и заключения японцев в американские тюрьмы мы впервые видим решение, которое таким явным образом не защищает того, кто наиболее уязвим к дискриминации, проводимой под руководством правительства», — заявил исполнительный директор группы «Адвокаты-мусульмане» Фархан Хер.

«Несмотря на сегодняшнее постановление… дискриминация людей по национальности и религии по-прежнему остается таким же антиамериканским (явлением), как всегда», — выразил надежду член комиссии по международным отношениям сената, демократ Боб Менендес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июня Верховный суд США поддержал запрет администрации Трампа на въезд в страну граждан Сомали, Сирии, Ливии, Йемена и Ирана, который проходил апелляции в судах разного уровня с 2017 года.

Читайте также: Трамп: «Решение Верховного суда — это победа американского народа»