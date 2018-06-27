Киев, 27 июня, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Новыми подробностями обрастает инициатива Петра Порошенко добиться на Украине создания Единой поместной православной церкви. О том, как развивается ситуация сейчас, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса. Порошенко

Встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем провела в Стамбуле делегация представителей УПЦ МП. Один из ее участников, управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, рассказал, что встреча проводилась для донесения объективной информации о существующих в украиснком православии проблемах, кроме того, хотелось услышать из уст самого Варфоломея комментарий к тому, что активно обсуждают СМИ — о «якобы желании» патриарха «даровать томос об автокефалии». При этом он уточнил, что на встрече откровенно обсуждалась украинская ситуация, и не только она:

«Расколы существуют не только в Украинской православной церкви, но и во многих поместных Православных церквах, и мы должны искать те пути, которые помогут вылечить эти расколы. Мы видим, что желание константинопольского патриарха, то есть той Церкви, от которой мы получили крещение, — помочь в этом вопросе».

Видимо, имеет место подмена понятий, когда тема автокефалии заменена проблемой «уврачевания раскола», что пытался делать Московский патриархат — глава раскольников Филарет обратился к патриарху Кириллу с желанием залечить раскол, но вскоре это желание дезавуировал. Теперь инициативу перехватил патриарх Варфоломей, заявивший, что целый народ находится вне канонической церкви, и потому «мы призываемся незамедлительно к духовному пробуждению и апостольскому бодрствованию». Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион прокомментировал это так:

«Удивительно услышать с церковной кафедры, что на Украине якобы целый многомиллионный народ находится вне церковной истины и каноничности, а потому нуждается в срочном вмешательстве извне».

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