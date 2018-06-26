Тбилиси, 26 июня, 2018, 19:57 — ИА Регнум. По итогам первых трех месяцев 2018 года в Грузии произошло 1015 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 66 — с летальным исходом, передает 26 июня телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на председателя ассоциации транспорта и дорог Давида Месхишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По его словам, среди стран Европы Грузия находится на первом месте по смертности в ДТП. В 2017 году в стране произошло 2605 ДТП, в том числе 322 — с летальным исходом. Количество аварий на дорогах Грузии с каждым годом растет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в Мцхетском районе Грузии произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще 19 пострадали. Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Стоит отметить, что грузинские власти считают свою страну частью Европы в политическом смысле. Так, Грузия входит в Совет Европы и представлена в его Парламентской ассамблее.